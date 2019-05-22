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Раскопки на Почтовой площади получили статус памятника национального значения

Новости » Общество    22.05.2019 - 15:55
Раскопки на Почтовой площади получили статус памятника национального значения
Фото: Раскопки на Почтовой площади (kyivcity.gov.ua)

Деревянные остатки средневекового Киева получили новый охранный номер

Кабинет министров на своем заседании 22 мая изменил категорию памятника "Участок прибрежного городского квартала Средневекового Киева" на Почтовой площади в г. Киеве на категорию национального значения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Украины.

Как отмечается в сообщении, памятник имеет особую историческую и культурную ценность, а обнаруженные в ходе археологических исследований артефакты касаются самых древних страниц истории Украины и требуют дальнейшего сохранения и музеефикации.

Напомним, памятник "Участок прибрежного городского квартала Средневекового Киева" обнаружен в процессе археологических раскопок в начале 2015 года. Он расположен в историческом центре города, под современной Почтовой площадью, котрая ограничивается береговой линией Днепра, между проезжей частью Владимирского спуска и ул. Боричев спуск. Границы объекта с юго-востока пока не обнаружены. Глубина залегания археологического объекта начинается с 2,5-8 м.

По результатам археологических исследований, проведенных в 2014-2017 годах, объект состоит из деревянного настила дороги, которая вела от береговой линии к центральной части города, фрагментов дренажной системы XVIII в. Также выявлены горизонты культурного слоя XI-XIII вв., залегающие на глубине 5,5-8 м, остатки уличной застройки XII века.

Напомним, в июле 2018 года Верховная рада Украины приняла постановление  "О сохранении историко-культурного наследия на Почтовой площади в г. Киеве".

Постановлением Рады рекомендуется Кабинету министров внести объект культурного наследия "Участок прибрежного городского квартала Средневекового Киева" на Почтовой площади в г. Киеве в Государственный реестр недвижимых памятников Украины по категории памятников национального значения.

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