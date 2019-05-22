Розкопки на Поштовій площі отримали статус пам’ятки національного значення

Фото: Розкопки на Поштовій площі (kyivcity.gov.ua)

Дерев'яні залишки середньовічного Києва отримали новий охороний номер

Кабінет міністрів на своєму засіданні 22 травня змінив категорію пам’ятки "Ділянка прибережного міського кварталу Середньовічного Києва" на Поштовій площі у м. Києві на категорію національного значення. Про це повідомляє прес-служба Міністерства культури України.

Як зазначається в повідомленні, пам’ятка має особливу історичну та культурну цінність, а виявлені у ході археологічних досліджень артефакти стосуються найдавніших сторінок історії України і потребують забезпечення подальшого збереження та музеєфікації.

Нагадаємо, пам’ятку "Ділянка прибережного міського кварталу Середньовічного Києва" виявлено в процесі археологічних розкопок на початку 2015 року. Вона розташована в історичному середмісті м. Києва, під сучасною Поштовою площею, що обмежується береговою лінією Дніпра, між проїжджою частиною Володимирського узвозу та вул. Боричів узвіз. Межі об’єкту з південного сходу поки не виявлено. Глибина залягання археологічного об’єкта починається з 2,5-8 м.

За результатами археологічних досліджень, здійснених у 2014-2017 роках, об’єкт складається з дерев’яного настилу дороги, що вела від берегової лінії до центральної частини міста, фрагментів дренажної системи XVIII ст., виявлено горизонти культурного шару XI-XIII ст., що залягають на глибині 5,5-8 м, рештки вуличної забудови XII ст.

Нагадаємо, у липні 2018 року Верховна рада України ухвалила постанову "Про збереження історико-культурної спадщини на Поштовій площі у м. Києві".

Постановою Ради рекомендується Кабінету міністрів занести об’єкт культурної спадщини "Ділянка прибережного міського кварталу Середньовічного Києва" на Поштовій площі у м. Києві до Державного реєстру нерухомих пам'яток України за категорією пам'ятки національного значення.