Раскол в Совбезе ООН. Китай и Россия заблокировали введение новых санкций против КНДР

Китай и Россия наложили вето на инициативу США ввести дополнительные санкции ООН в отношении Северной Кореи в связи с возобновлением запусков баллистических ракет, что впервые публично раскололо Совет Безопасности ООН с тех пор, как он начал систематически наказывать Пхеньян за развитие ядерной программы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Остальные 13 членов совета проголосовали за подготовленную США резолюцию, в которой предлагается запретить экспорт табака и нефти в Северную Корею. Новый документ также внес бы в черный список хакерскую группу Lazarus, которая, по утверждениям Соединенных Штатов, связана с Северной Кореей.

По оценке Вашингтона, Северная Корея осуществила в этом году шесть запусков межконтинентальных баллистических ракет и активно готовится к проведению ядерных испытаний.

Генеральная Ассамблея ООН теперь будет обсуждать Северную Корею в течение следующих двух недель в соответствии с новым правилом, требующим, чтобы все члены организации собирались каждый раз, когда в Совете Безопасности накладывается вето одним из пяти постоянных членов - Россией, Китаем, США, Францией, или Великобританией.