Раскол между псевдореспубликами? Боевики "ЛНР" отказываются воевать в Донецкой области

В СНБО объяснили, что существует условное разделение между боевиками на "донецких" и "луганских". Последние считают, что их воинский долг уже выполнен, поэтому не хотят воевать за так называемую "ДНР".

С аналогичной мотивацией боевики ОРДО устроили бунт и отказались воевать за "ЛНР".

Вторая причина массовых отказов - это значительные потери. "Добровольцы" с оккупированных территорий Донбасса убедились, что Россия использует их как "пушечное мясо". Их отправляют на передовую для раскрытия украинских позиций. За ними идут штурмовики российской армии.

При этом за смерть мобилизованного в ОРДЛО выплачивают значительно меньшие компенсации, чем за гибель российского солдата.

"Поэтому попытки РФ компенсировать потери путем "тихой мобилизации" в ОРДЛО получат все более решительное сопротивление", - говорится в сообщении.