Раскол между псевдореспубликами? Боевики "ЛНР" отказываются воевать в Донецкой области

Боевики так называемой "ЛНР" отказываются воевать на территории Донецкой области. Поэтому России все труднее проводить "скрытую мобилизацию" в ОРДЛО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО в Telegram.
В СНБО объяснили, что существует условное разделение между боевиками на "донецких" и "луганских". Последние считают, что их воинский долг уже выполнен, поэтому не хотят воевать за так называемую "ДНР".
С аналогичной мотивацией боевики ОРДО устроили бунт и отказались воевать за "ЛНР".
Вторая причина массовых отказов - это значительные потери. "Добровольцы" с оккупированных территорий Донбасса убедились, что Россия использует их как "пушечное мясо". Их отправляют на передовую для раскрытия украинских позиций. За ними идут штурмовики российской армии.
При этом за смерть мобилизованного в ОРДЛО выплачивают значительно меньшие компенсации, чем за гибель российского солдата.
"Поэтому попытки РФ компенсировать потери путем "тихой мобилизации" в ОРДЛО получат все более решительное сопротивление", - говорится в сообщении.
Напомним, по словам главы Луганской ОВА, россияне на оккупированных территориях Донбасса дают по 60 тысяч рублей за информацию о мужчинах.
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