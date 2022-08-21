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В Луганской области оккупанты дают по 60 тысяч рублей за информацию о мужчинах

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Луганская область, Воскресенье 21 августа 2022 11:30
В Луганской области оккупанты дают по 60 тысяч рублей за информацию о мужчинах Фото: оккупанты продолжаются мобилизовать мужчин из Луганской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Луганской области российские оккупанты продолжают проводить мобилизацию. Жителям предлагают деньги за информацию о местопребывании мужчин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram.

По его словам, оккупанты в небольших городах предлагают по 60 тысяч рублей родственникам и соседям. В обмен хотят получить данные о мужчинах и месте их нахождения.

Гайдай отметил, что мобилизованных отправляют на передовую, куда сами оккупанты идти не хотят.

"Сами россияне не хотят идти в открытый бой, поэтому продолжают собирать на оккупированных территориях мужчин, которых потом будут бросать в ад", - отметил он.

Глава ОВА добавил, что российские войска сосредотачивают свои силы на Бахмутском направлении, однако тяжелые бои идут по всей линии фронта на Донбассе. ВСУ за минувшие сутки отбили 13 атак врага.

"Семь раз в течение ночи ствольная и реактивная артиллерия противника пыталась выжать украинских военных из защитных редутов. Дважды по населенным пунктам оккупанты били ракетами, еще дважды на штурм шли танки", - подчеркнул Гайдай.

Напомним, за минувшие сутки из-за обстрелов оккупантов погибли четверо жителей Донецкой области.

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Луганск Мобилизация в России Оккупированные территории Донбасс
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