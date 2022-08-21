Розкол між псевдореспубліками? Бойовики "ЛНР" відмовляються воювати у Донецькій області

У РНБО пояснили, що існує умовний поділ між бойовиками на "донецьких" та "луганських". Останні вважають, що їх військовий борг вже виконаний, тому не хочуть воювати за так звану "ДНР".

З аналогічною мотивацією бойовики ОРДО влаштували бунт та відмовилися воювати за "ЛНР".

Друга причина масових відмов - це значні втрати. "Добровольці" з окупованих територій Донбасу переконалися, що Росія використовує їх як "гарматне м'ясо". Їх відправляють на передову для розкриття українських позицій. За ними йдуть штурмовики російської армії.

Про цьому за смерть мобілізованого в ОРДЛО виплачують значно менші компенсації, ніж за загибель російського солдата.

"Тому спроби РФ компенсувати втрати шляхом "тихої мобілізації" в ОРДЛО отримають все більш рішучий спротив", - йдеться у повідомленні.