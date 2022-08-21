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Розкол між псевдореспубліками? Бойовики "ЛНР" відмовляються воювати у Донецькій області

Фото: бойовики "ЛНР" не хочуть воювати за "ДНР" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Бойовики так званої "ЛНР" відмовляються воювати на території Донецькій області. Тому Росії все важче проводити "приховану мобілізацію" в ОРДЛО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО в Telegram.

У РНБО пояснили, що існує умовний поділ між бойовиками на "донецьких" та "луганських". Останні вважають, що їх військовий борг вже виконаний, тому не хочуть воювати за так звану "ДНР".

З аналогічною мотивацією бойовики ОРДО влаштували бунт та відмовилися воювати за "ЛНР".

Друга причина масових відмов - це значні втрати. "Добровольці" з окупованих територій Донбасу переконалися, що Росія використовує їх як "гарматне м'ясо". Їх відправляють на передову для розкриття українських позицій. За ними йдуть штурмовики російської армії.

Про цьому за смерть мобілізованого в ОРДЛО виплачують значно менші компенсації, ніж за загибель російського солдата.

"Тому спроби РФ компенсувати втрати шляхом "тихої мобілізації" в ОРДЛО отримають все більш рішучий спротив", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за словами глави Луганської ОВА, росіяни на окупованих територіях Донбасу дають по 60 тисяч рублів за інформацію про чоловіків.

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