Розкол між псевдореспубліками? Бойовики "ЛНР" відмовляються воювати у Донецькій області

Бойовики так званої "ЛНР" відмовляються воювати на території Донецькій області. Тому Росії все важче проводити "приховану мобілізацію" в ОРДЛО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО в Telegram.
У РНБО пояснили, що існує умовний поділ між бойовиками на "донецьких" та "луганських". Останні вважають, що їх військовий борг вже виконаний, тому не хочуть воювати за так звану "ДНР".
З аналогічною мотивацією бойовики ОРДО влаштували бунт та відмовилися воювати за "ЛНР".
Друга причина масових відмов - це значні втрати. "Добровольці" з окупованих територій Донбасу переконалися, що Росія використовує їх як "гарматне м'ясо". Їх відправляють на передову для розкриття українських позицій. За ними йдуть штурмовики російської армії.
Про цьому за смерть мобілізованого в ОРДЛО виплачують значно менші компенсації, ніж за загибель російського солдата.
"Тому спроби РФ компенсувати втрати шляхом "тихої мобілізації" в ОРДЛО отримають все більш рішучий спротив", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за словами глави Луганської ОВА, росіяни на окупованих територіях Донбасу дають по 60 тисяч рублів за інформацію про чоловіків.
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