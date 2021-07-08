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"Расизм и неонацизм": МИД России о призыве Франции не признавать российские вакцины

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Москва, Четверг 08 июля 2021 17:00
"Расизм и неонацизм": МИД России о призыве Франции не признавать российские вакцины Фото: Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ (facebook.com/MIDRussia)
Автор: Дмитрий Левицкий

Спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на призыв Франции к ЕС не признавать российские и китайские вакцины от COVID-19. Захарова раскритиковала это заявление Парижа, назвав его "неонацизмом и расизмом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Захаровой.

"Это гибрид расизма, имперского гегемонизма и неонацизма: целым народам отказывают в равных правах и возможностях, делая это вопреки законам, этики и морали, толкая мир к конфронтации в тот момент, когда он проходит тяжелые испытания пандемией", - заявила представитель МИД РФ.

Захарова добавила, что люди, сделавшие такое заявление, "не имеют отношения к той Франции, которая подарила человечеству идеалы свободы и равенства".

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Франция МИД РФ Вакцина от коронавируса
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