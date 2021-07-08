"Расизм та неонацизм": МЗС Росії про заклик Франції не визнавати російські вакцини

Речник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова відреагувала на заклик Франції до ЄС не визнавати російські та китайські вакцини від COVID-19. Захарова розкритикувала цю заяву Парижу, назвавши її "неонацизмом та расизмом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Захарової .

"Це гібрид расизму, імперського гегемонізму і неонацизму: цілим народам відмовляють в рівних правах і можливостях, роблячи це всупереч законам, етики та моралі, штовхаючи світ до конфронтації в той момент, коли він проходить важкі випробування пандемією", - заявила речник МЗС РФ.

Захарова додала, що люди, які зробили таку заяву, "не мають відношення до тієї Франції, яка подарувала людству ідеали свободи та рівності".