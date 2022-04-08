Расходы жителей России на еду выросли в 2 раза после вторжения в Украину, - агентство ООН
Граждане России уже тратят в среднем 40% своего располагаемого дохода на еду. Как сообщил директор офиса ФАО, продовольственного агентства ООН, в России Олег Кобяков это примерно в два раза больше, чем до войны России с Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Данные российского правительства показывают, что годовая продовольственная инфляция достигла 18,75% 1 апреля, поскольку экономика страны страдает от западных санкций, введенных против Москвы после ее вторжения в Украину 24 февраля.
Олег сказал, что многие российские домохозяйства в настоящее время прибегают к стратегиям преодоления кризиса, поскольку большая часть их доходов уходит на удовлетворение основных потребностей, таких как продукты питания.
"Люди откладывают такие планы, как поступление в колледж или покупку дома. Они откладывают деньги на случай потери работы, на случай смерти", - сказал он.
По его словам, среднее домохозяйство в ЕС тратит около 12% своего дохода на продукты питания, добавив, что, хотя голода в России не предвидится, более бедные домохозяйства столкнутся с повышенным уровнем отсутствия продовольственной безопасности.
Западные санкции в отношении России закрыли ее экономику от большей части мировой торговли, заблокировали доступ к мировой финансовой системе и вынудили транснациональные корпорации разорвать связи с этой страной.
Многие россияне в панике скупают такие основные продукты, как сахар и гречку, опасаясь дальнейшего роста цен.
Москва рассматривает возможность регулирования цен на продукты питания, лекарства и другие товары и временно запретила экспорт некоторых видов сельскохозяйственной продукции.
Кобяков сказал, что российские зарплаты остались примерно такими же после войны, но с ростом цен покупательная способность снизилась, и люди беспокоятся о сохранении рабочих мест, поскольку многие западные фирмы уходят из страны.
Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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