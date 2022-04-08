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Витрати жителів Росії на їжу зросли в 2 рази після вторгнення в Україну, - агентство ООН

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Москва, П'ятниця 08 квітня 2022 15:57
Витрати жителів Росії на їжу зросли в 2 рази після вторгнення в Україну, - агентство ООН Фото: жителі Росії стали витрачати на їжу в 2 рази більше після нападу на Україну (sarinform.ru)
Автор: Олександр Білоус

Громадяни Росії вже витрачають в середньому 40% свого наявного доходу на їжу. Як повідомив директор Офісу ФАО, продовольчого агентства ООН, в Росії Олег Кобяков це приблизно в два рази більше, ніж до війни Росії з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Дані російського уряду показують, що річна продовольча інфляція досягла 18,75% 1 квітня, оскільки економіка країни страждає від західних санкцій, введених проти Москви після її вторгнення в Україну 24 лютого.

Олег сказав, що багато російських домогосподарства в даний час вдаються до стратегій подолання кризи, оскільки більша частина їх доходів йде на задоволення основних потреб, таких як продукти харчування.

"Люди відкладають такі плани, як вступ до коледжу або покупку будинку. Вони відкладають гроші на випадок втрати роботи, на випадок смерті", - сказав він.

За його словами, середнє домогосподарство в ЄС витрачає близько 12% свого доходу на продукти харчування, додавши, що, хоча голоду в Росії не передбачається, бідніші домогосподарства зіткнуться з підвищеним рівнем відсутності продовольчої безпеки.

Західні санкції щодо Росії закрили її економіку від більшої частини світової торгівлі, заблокували доступ до світової фінансової системи і змусили транснаціональні корпорації розірвати зв'язки з цією країною.

Багато росіян в паніці скуповують такі основні продукти, як цукор і гречку, побоюючись подальшого зростання цін.

Москва розглядає можливість регулювання цін на продукти харчування, ліки та інші товари і тимчасово заборонила експорт деяких видів сільськогосподарської продукції.

Кобяков сказав, що російські зарплати залишилися приблизно такими ж після війни, але з ростом цін купівельна спроможність знизилася, і люди турбуються про збереження робочих місць, оскільки багато західних фірм йдуть з країни.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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