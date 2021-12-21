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Расходы украинцев за квартал выросли на 9%. На что тратят больше всего

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Украина, Вторник 21 декабря 2021 15:28
Расходы украинцев за квартал выросли на 9%. На что тратят больше всего Фото: украинцы в основном тратят деньги на еду  (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о конечных потребительских расходах домашних хозяйств по целям за III квартал 2021 года. Расходы составили 957,5 млрд грн, что на 9,0% больше, чем в 2020 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата.

По данным статистического ведомства, наибольшей статьей расходов за квартал были "Продукты питания и безалкогольные напитки" - 41,0%.

Расходы домашних хозяйств по статье "Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива" составляют 12,2%. На "Алкогольные напитки, табачные изделия и наркотики" уходит 7,7% расходов.

Кроме того, на "Транспорт" украинцы тратят 9,4%, на "Здравоохранение" - 6,1%, на "Одежду и обувь" - 5,1%, на "Предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья" - 3,8%, на "Отдых и культуру" - 3,8%, на "Связь" - 2,7%, на "Рестораны и отели" - 2,8%, на "Образование" - 1,3%, на "Разные товары и услуги" - 4,1%.

Расходы украинцев за квартал выросли на 9%. На что тратят больше всего

Напомним, средняя энергетическая ценность суточного рациона питания украинцев в 2020 году составляла 2862 ккал в сутки. Это на 3% меньше, чем в 2019 году (2951 ккал).

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Государственная служба статистики
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