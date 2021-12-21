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Витрати українців за квартал зросли на 9%. На що витрачають найбільше

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Україна, Вівторок 21 грудня 2021 15:28
Витрати українців за квартал зросли на 9%. На що витрачають найбільше Фото: українці в основному витрачають гроші на їжу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики України оприлюднила дані про кінцеві споживчі витрати домашніх господарств за цілями за III квартал 2021 року. Витрати склали 957,5 млрд грн, що на 9,0% більше, ніж у 2020 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату.

За даними статистичного відомства, найбільшою статтею витрат за квартал були "Продукти харчування та безалкогольні напої" - 41,0%.

Витрати домашніх господарств за статтею "Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива" становлять 12,2%. На "алкогольні напої, тютюнові вироби і наркотики" йде 7,7% витрат.

Крім того, на "Транспорт" українці витрачають 9,4%, на "Охорону здоров'я" - 6,1%, на "Одяг і взуття"- 5,1%, на "Предмети домашнього вжитку, побутову техніку і поточне утримання житла" - 3,8%, на "Відпочинок і культуру "- 3,8%, на "Зв'язок" - 2,7%, на "Ресторани і готелі" - 2,8%, на "Освіту" - 1,3%, на "Різні товари і послуги" - 4,1%.

Витрати українців за квартал зросли на 9%. На що витрачають найбільше

Нагадавши, середня енергетична цінність добового раціону харчування українців у 2020 році становила 2862 ккал на добу. Це на 3% менше, ніж в 2019 році (2951 ккал).

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Державна служба статистики
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