Расходы на субсидии сократили, а на МВД - увеличили: Рада изменила бюджет-2020

Верховная рада Украины внесла изменения в государственный бюджет на этот год. Согласно им, расходы на выплату субсидий сократили, а на Министерство внутренних дел - увеличили.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За соответствующий законопроект №3991 проголосовали 255 парламентариев.

В законе предусмотрено увеличить доходную часть госбюджета до 979,547 млрд гривен и расходную - до 1,270 трлн гривен.

В документе прописано увеличение расходов на Министерство внутренних дел, Министерство энергетики, Государственное агентство автомобильных дорог, Министерство юстиции, Государственное бюро расследования, областные госадминистрации.

А вот расходы Министерства соцполитики на финансирование субсидий для оплаты жилищно-коммунальных услуг сокращают на 2,16 млрд гривен. Также предусмотрено сократить расходы Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов на финансирование программы по управлению в сфере защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Ожидается, что доходная часть будет увеличена за счет неналоговых поступлений.

Кроме того, этот закон позволит максимально увеличить допустимую величину местных заимствований на ремонт и строительство автодорог до 30% объема субвенции из госбюджета на эти цели.

Напомним, Кабмин заложил в проекте государственного бюджета на 2021 год расходы на субсидии в сумме 36,6 млрд гривен, что на 6,9% (на 2,7 млрд грн) меньше, чем в этом году (39,3 млрд грн).

Как писало РБК-Украина, правительство в ходе своего заседания 14 сентября одобрило проект государственного бюджета на 2021 год.