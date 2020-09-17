Витрати на субсидії скоротили, а на МВС - збільшили: Рада змінила бюджет-2020

Верховна рада України внесла зміни до державного бюджету на цей рік. Згідно з ними, витрати на виплату субсидій скоротили, а на Міністерство внутрішніх справ - збільшили.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За відповідний законопроект №3991 проголосували 255 парламентаріїв.

В законі передбачено збільшити дохідну частину держбюджету до 979,547 млрд гривень і видаткову - до 1,270 трлн гривень.

У документі прописано збільшення витрат на Міністерство внутрішніх справ, Міністерство енергетики, Державне агентство автомобільних доріг, Міністерство юстиції, Державне бюро розслідування, обласні держадміністрації.

А ось витрати Міністерства соцполітики на фінансування субсидій для оплати житлово-комунальних послуг скорочують на 2,16 млрд гривень. Також передбачено скоротити витрати Міністерства захисту навколишнього середовища і природних ресурсів на фінансування програми з управління у сфері захисту навколишнього середовища і природних ресурсів.

Очікується, що дохідна частина буде збільшена за рахунок неподаткових надходжень.

Крім того, цей закон дозволить максимально збільшити допустиму величину місцевих запозичень на ремонт і будівництво автодоріг до 30% обсягу субвенції з держбюджету на ці цілі.

Нагадаємо, Кабмін заклав у проект державного бюджету на 2021 рік видатки на субсидії у сумі 36,6 млрд гривень, що на 6,9% (на 2,7 млрд грн) менше, ніж в цьому році (39,3 млрд грн).

Як писало РБК-Україна, уряд в ході свого засідання 14 вересня схвалив проект державного бюджету на 2021 рік.