Расходы критически превышают доходы. Марченко призвал финансово поддержать Украину

По словам Марченко, в марте государственные расходы превысили доходы почти на 2,7 млрд долларов. В то же время Украина ожидает, что разница вырастет до 5-7 млрд долларов в апреле и мае.

Валовой внутренний продукт в текущем году составил 164 млрд доллары.

"Мы находимся в большом стрессе, в худшем (финансовом -ред.) положении. Сейчас речь идет о выживании нашей страны. Если вы хотите, чтобы мы продолжали вести эту войну, чтобы мы победили в этой войне, тогда помогите нам", - заявил Марченко.