Расходы госбюджета-2020 оказались меньше плана почти на 40 млрд гривен

Расходы по общему фонду государственного бюджета Украины за январь-декабрь 2020 года составили 1098,3 млрд грн. Это на 3,3%, или на 37,5 млрд гривен меньше годовой росписи.

Об этом сообщает пресс-служба Министерство финансов со ссылкой на оперативные данные Государственной казначейской службы Украины.

"При этом социальные расходы, расходы на оборону, на обслуживание долга и субвенции и дотации местным бюджетам полностью профинансировано согласно росписи на основании платежных поручений", - говорится в сообщении.

Таким образом, в течение декабря отставание от плана расходов сократилось, поскольку за 11 месяцев расходы были 101 млрд гривен меньше росписи отчетного периода.

Напомним, доходы государственного бюджета Украины за январь-декабрь 2020 года составил 1075,7 млрд гривен. Это на 1,5% больше плана (1059,9 млрд гривен), скорректированного в течение года.

Отметим, на 1 января 2021 года на счетах Государственной казначейской службы Украины скопилось 70,7 млрд гривен. Это рекордная сумма средств за последние десять лет.