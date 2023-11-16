Раптово помирають сім'ями: в РФ знайшли мертвими ще одного генерала та його дружину
Екскомандувача 6-ї армії Військово-повітряних сил і протиповітряної оборони РФ 68-річного Володимира Свиридова знайшли мертвим у своєму будинку. Поруч із ним лежало тіло його 72-річної дружини Тетяни Свиридової.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Baza.
За даними видання, тіла було знайдено вдень 15 листопада у їхньому будинку у селищі Аджієвському Ставропольського краю. За попередньою інформацією, подружжя загинуло близько тижня тому.
"Співробітники газової служби вже провели виміри та перевищення допустимої концентрації шкідливих речовин не виявлено", - зазначають в повідомленні.
Що стало причиною загибелі екскомандувача ВПС РФ та його дружини - наразі невідомо.
Зазначається, що генерал-лейтенант авіації Володимир Свиридов командував 6-ю армією ВПС та ППО Росії з 2005 по 2009 роки, яка дислокується в Санкт-Петербурзі.
Смерть високопосадовців армії РФ
Варто зазначити, що на території Росії регулярно знаходять померлих військових високопосадовців, втім не пояснюються причини їх загибелі.
Так, у Росії раптово помер ще один високопоставлений керівник. Тіло заступника гендиректора компанії "Якутськенерго" Ігоря Шкурко знайшли у слідчому ізоляторі.
Раніше, за офіційною версією, вчинив самогубство генерал, ексзаступник начальника головного управління МВС РФ по боротьбі з екстремізмом Володимир Макаров.
Влітку минулого року в центрі Москви нібито застрелився відставний генерал ФСБ Євген Лобачов. Поліцейські, оглянувши місце події, виявили пістолет біля тіла 76-річного пенсіонера.
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