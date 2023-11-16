ua en ru
Чт, 16 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Внезапно умирают семьями: в РФ нашли мертвыми еще одного генерала и его жену

Россия, Четверг 16 ноября 2023 10:56
UA EN RU
Внезапно умирают семьями: в РФ нашли мертвыми еще одного генерала и его жену Фото: экскомандующий 6-й армией ВВС и ПВО России Владимир Свиридов (росСМИ)
Автор: Ярослава Борзова

Экс-командующий 6-й армией Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны РФ 68-летний Владимир Свиридов был найден мертвым в своем доме. Рядом с ним лежало тело его 72-летней супруги Татьяны Свиридовой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал Baza.

По данным издания, тела были найдены днем 15 ноября в их доме в Аджиевском поселке Ставропольского края. По предварительной информации, супруги погибли около недели назад.

"Сотрудники газовой службы уже провели замеры и превышение допустимой концентрации вредных веществ не обнаружено", - отмечают в сообщении.

Что стало причиной гибели экс-командующего ВВС РФ и его супруги - неизвестно.

Отмечается, что генерал-лейтенант авиации Владимир Свиридов командовал 6-й армией ВВС и ПВО России с 2005 по 2009 годы, дислоцирующейся в Санкт-Петербурге.

Смерть чиновников армии РФ

Следует отметить, что на территории России регулярно находят умерших военных высокопоставленных должностных лиц, однако не объясняются причины их гибели.

Так, в России внезапно умер еще один высокопоставленный руководитель. Тело заместителя гендиректора компании "Якутскэнерго" Игоря Шкурко обнаружили в следственном изоляторе.

Ранее, по официальной версии, совершил самоубийство генерал, экс-заместитель начальника главного управления МВД РФ по борьбе с экстремизмом Владимир Макаров.

Летом прошлого года в центре Москвы якобы застрелился отставной генерал ФСБ Евгений Лобачев. Полицейские, осмотрев место происшествия, обнаружили пистолет у тела 76-летнего пенсионера.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация ПВО ВВС РФ Война России против Украины
NEWS
За сутки 1330 россиян и более 315 тысяч с начала войны. Генштаб обновил потери
За сутки 1330 россиян и более 315 тысяч с начала войны. Генштаб обновил потери
DAILY
"Второй Бахмут" для Путина и маневры ВСУ на Днепре. Что изменилось на фронте к концу осени
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина "Второй Бахмут" для Путина и маневры ВСУ на Днепре. Что изменилось на фронте к концу осени