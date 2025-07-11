Раптовий союзник. Що відомо про Гану, яка профінансує дрони для України

Гана готова фінансувати дрони для України

Сьогодні президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з ганським колегою Джоном Драмані Магамою. І за її підсумками заявив про інтерес у розвитку двостороннього партнерства.

Сторони обговорили співпрацю в аграрній сфері, зокрема створення продовольчого логістичного хаба в Гані. І домовилися провести зустріч на рівні міністрів. Крім того, найближчим часом українська команда вирушить до цієї африканської країни.

Але увагу привернула далеко не аграрна тема. Як заявив президент, Гана зацікавлена в українських технологіях, виробництві дронів різних типів і в тому досвіді, який Україна вже набула під час відсічі російській агресії.

"Гана готова фінансувати наше виробництво, а ми готові допомогти нашим партнерам зробити їхні кордони захищеними. Запросив президента Магаму приїхати в Україну", - додав Зеленський, даючи зрозуміти, що наша країна може отримати раптового союзника.

Чому саме Гана зближується з Україною

Як правило, африканські країни вважають за краще дотримуватися нейтралітету з приводу російсько-української війни, а то й відкрито підтримують країну-агресора. Найчастіше це пояснюється історичною орієнтацією на Москву або економічними зв'язками.

Однак Гана відрізняється від багатьох африканських країн. По-перше, це одна з найстабільніших демократій Африки зі зростаючою економікою. По-друге, активно зміцнює свій міжнародний статус, особливо в питаннях продовольчої безпеки, цифровізації та агробізнесу.

Останнє може зіграти на руку Україні, якщо Гана з потенційних союзників перейде в розряд реальних. Навіть якщо насамперед прагне виступати як регіональний лідер і посередник із врегулювання конфліктів. А позиція щодо України є частиною стратегії зміцнення власного іміджу на світовій арені.

Чи були раніше позитивні сигнали від Гани

Як не дивно, так. І теж почасти через колоніальне минуле і багаторічну боротьбу за незалежність. Але якщо, приміром, Центральноафриканська Республіка (ЦАР), Малі, Зімбабве та низка інших країн з авторитарними режимами орієнтуються на Москву (через пам'ять про допомогу від СРСР), то демократична Гана проводить паралелі між власною історією та російсько-українською війною з іншого боку.

Від 2022 року Гана засуджує російське вторгнення в Україну, висловлює підтримку її суверенітету й територіальній цілісності.

Тодішній президент Нана Акуфо-Аддо неодноразово висловлювався з цього приводу публічно, а, виступаючи на Генеральній асамблеї ООН, прямо заявляв: "Війна Росії проти України - це напад на весь порядок, заснований на правилах".

Президент Зеленський зустрічався з ним на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі в січні 2024 року. І закликав долучитися до імплементації пунктів української "формули миру". Тоді теж обговорювалося питання з актуального порядку денного, що стосується створення хаба для перевалки української агропродукції для країн Африки. Схоже, настав час перейти до співпраці військової.

Що підтримка Гани означає для України

Про готовність ділитися технологіями та військовим досвідом президент Зеленський казав ще майже рік тому у спілкуванні з африканською пресою. У листопаді минулого року він оголосив про відкриття 10 додаткових посольств на континенті та пообіцяв, що Україна залишиться гарантом продовольчої безпеки, незважаючи на війну і російські спроби блокувати морський експорт.

"Ми говоримо про двосторонні відносини з різними країнами Африки, які будуть зацікавлені в цьому. Ми не хочемо просто засипати продуктами харчування. Ми хочемо ділитися технологіями, переробкою, нашим умінням обробітку земель, а також хочемо обмінюватися досвідом із вашими країнами", - зазначив Зеленський.

На сьогодні незрозуміло, в якому обсязі Гана готова фінансувати виробництво дронів для України. Але в будь-якому разі це знаковий момент.

По-перше, Україна показує, що здатна поширювати географію союзників з Європи та Північної Америки на Африку. По-друге, це доводить, що сьогодні навіть відносно невеликі економіки можуть зробити свій внесок у боротьбу України за свободу, щоб уже в майбутньому отримати для себе технологічну вигоду. Звісно, за умови, що роль Гани не залишиться суто символічною.

При підготовці використовувалися пост Володимира Зеленського в соцмережі X за підсумками розмови з президентом Гани, матеріали з сайту президента України, інформація з відкритих джерел.