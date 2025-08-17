Раптові повені в Пакистані та Індії: сотні загиблих, пошуки тривають

Тисячі рятувальників продовжують пошуки серед брудних уламків та зруйнованих будинків.

Найбільші втрати у Пакистані

За даними Національного управління з ліквідації наслідків стихійних лих, найбільше постраждала провінція Хайбер-Пахтунхва - тут загинуло 324 особи. В інших регіонах Кашміру та Гілгіт-Балтистану зафіксовано ще 20 смертей. Більшість людей загинули внаслідок раптових повеней або обвалів будівель.

"Сильні дощі, зсуви в кількох районах та розмиті дороги створюють значні труднощі з доставкою допомоги, особливо з транспортуванням важкої техніки та машин швидкої допомогии", - повідомив AFP речник рятувальної служби Хайбер-Пахтунхви Білал Ахмед Файзі.

Близько 2000 рятувальників намагаються витягнути тіла та знайти тих, хто вижив.

У постраждалих районах Бунер, Баджаур, Сват, Шангла, Мансехра та Баттаграм оголошено зони стихійного лиха.

У п’ятницю розбився гелікоптер Мі-17, який перевозив гуманітарну допомогу для постраждалих районів Баджаура. Загинуло п’ятеро членів екіпажу, включно з двома пілотами, повідомив головний міністр провінції Алі Амін Гандапур.

Ситуація в Індії

У гімалайському селі Чосіті в індійському Кашмірі від повені загинуло щонайменше 60 людей, ще 80 вважаються зниклими безвісти. Село, переповнене паломниками, постраждало від раптового підйому води. Рятувальники врятували понад 300 людей, але численні зниклі досі залишаються під загрозою.

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді зазначив, що стихійні лиха останніх днів стали серйозним випробуванням для населення і рятувальних служб.