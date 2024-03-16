"Раптом захоче щось запропонувати": Макрон заявив, що відповість на дзвінок Путіна

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що якщо йому телефонуватиме російський диктатор Володимир Путін, то готовий підняти слухавку. Можливо, це допоможе скоріше припинити агресію РФ і встановити справедливий мир в Україні.

Про це передає РБК-Україна , посилаючись на інтерв'ю Макрона українським медіа для національного марафону "Єдині новини".

Французький лідер пояснює, що відповість на дзвінок, бо "відчуває, що це моя відповідальність".

"Я послухаю, що він пропонуватиме", - додав Макрон.

На його переконання, роль Франції - бути "нервом війни".

"Треба з одного боку передати Україні все необхідне, щоб посилити її обороноздатність, але при цьому сприяти деескалації. Нам потрібно вийти на сталий справедливий мир", - зазначив Макрон.

Тож, роз'яснив французький президент, якщо раптом Путін "захоче щось запропонувати, я послухаю сенс його пропозиції".

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