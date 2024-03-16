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"Раптом захоче щось запропонувати": Макрон заявив, що відповість на дзвінок Путіна

Субота 16 березня 2024 21:30
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"Раптом захоче щось запропонувати": Макрон заявив, що відповість на дзвінок Путіна Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що якщо йому телефонуватиме російський диктатор Володимир Путін, то готовий підняти слухавку. Можливо, це допоможе скоріше припинити агресію РФ і встановити справедливий мир в Україні.

Про це передає РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю Макрона українським медіа для національного марафону "Єдині новини".

Французький лідер пояснює, що відповість на дзвінок, бо "відчуває, що це моя відповідальність".

"Я послухаю, що він пропонуватиме", - додав Макрон.

На його переконання, роль Франції - бути "нервом війни".

"Треба з одного боку передати Україні все необхідне, щоб посилити її обороноздатність, але при цьому сприяти деескалації. Нам потрібно вийти на сталий справедливий мир", - зазначив Макрон.

Тож, роз'яснив французький президент, якщо раптом Путін "захоче щось запропонувати, я послухаю сенс його пропозиції".

Новина доповнюється...

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Еммануель Макрон
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