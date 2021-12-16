Раньше срока. Украинцы начали получать тысячу за вакцинацию

Monobank начал выплачивать по тысяче гривен людям, сделавшим вакцинацию от COVID-19. В ближайшее время средства получат те, кто подал заявки на тестирование программы "еПоддержка" в "Дие".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление сооснователя банка Олега Гороховского.

"Около полмиллиона клиентов, подавшие заявки на тестирование выплат в "Дие", получат деньги уже сегодня (если мы не "устанем"). С 20-21 декабря (окончание тестирования выплат в "Дии") будем зачислять средства мгновенно после одобрения заявки "Дией", – написал сооснователь Monobank.

При этом он порекомендовал пока не тратить деньги, а дождаться предложений от партнеров.

"Когда получите деньги не спешите их тратить, мы пришлем вам в выписку предложения от наших партнеров, и вы сможете потратить их полностью и с приятными скидками (для этого нужно обновить версию приложения, обновление выйдет сегодня-завтра)", - отметил он.

Гороховский также уточнил, что полученные средства уже можно использовать для покупки билетов в кино, на концерты и в спортзал.