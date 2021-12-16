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Раніше терміну. Українці почали отримувати тисячу за вакцинацію

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Україна, Четвер 16 грудня 2021 15:44
Раніше терміну. Українці почали отримувати тисячу за вакцинацію Фото: гривні в руці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ольга Белей

Monobank почав виплачувати по тисячі гривень людям, які зробили вакцинацію від COVID-19. Найближчим часом кошти отримають ті, хто подав заявки на тестування програми "еПідтримка" в "Дії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву співзасновника банку Олега Гороховського.

"Близько півмільйона клієнтів, які подали заявки на тестування виплат в "Дії", отримають гроші вже сьогодні (якщо ми не "втомимося"). З 20-21 грудня (закінчення тестування виплат в "Діі") будемо зараховувати кошти миттєво після схвалення заявки "Дією", – написав співзасновник Monobank.

При цьому він порекомендував поки не витрачати гроші, а дочекатися пропозицій від партнерів.

"Коли отримаєте гроші не поспішайте їх витрачати, ми надішлемо вам у виписці пропозиції від наших партнерів, і ви зможете витратити їх повністю і з приємними знижками (для цього потрібно оновити версію програми, оновлення вийде сьогодні-завтра)", - зазначив він.

Гороховський також уточнив, що отримані кошти вже можна використовувати для покупки квитків в кіно, на концерти і в спортзал.

Нагадаємо, 15 грудня ПриватБанк і Ощадбанк запустили можливість оформлення картки в рамках проекту для виплат "ковидної тисячі". Для початку потрібно оновити додатки банків.

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