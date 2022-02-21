Не раньше четверга. Что известно о новом саммите Байдена и Путина

Встреча не раньше четверга

Госсекретарь при МИД Франции считает, что возможный саммит Путина и Байдена состоится не раньше четверга. По его словам, на данный момент нет ни даты, ни места саммита.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя идею саммита Байдена и Путина, заявил, что приветствует такую идею и надеется на договоренность о выводе российских войск.

"Мы считаем, что стоит попробовать любые усилия, направленные на дипломатическое решение", - сказал он.