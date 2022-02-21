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Не раніше четверга. Що відомо про новий саміт Байдена і Путіна

Автор: Ирина Гамерская

Президенти США і РФ Джо Байден і Володимир Путін можуть провести саміт з безпеки. З такою ініціативою через ескалацію на українському кордоні виступив президент Франції Еммануель Макрон.

Детальніше про те, що відомо про можливу зустріч Байдена і Путіна - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Зустріч не раніше четверга

Держсекретар при МЗС Франції вважає, що можливий саміт Путіна і Байдена відбудеться не раніше четверга. За його словами, на даний момент немає ні дати, ні місця саміту.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба, коментуючи ідею саміту Байдена і Путіна, заявив, що вітає таку ідею і сподівається на домовленість про виведення російських військ.

"Ми вважаємо, що варто спробувати будь-які зусилля, спрямовані на дипломатичне рішення", - сказав він.

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Володимир ПутінДжозеф Байден