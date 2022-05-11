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Рано говорить о полной отмене комендантского часа, - глава МВД

Новина українською →
Среда 11 мая 2022 06:37
Рано говорить о полной отмене комендантского часа, - глава МВД Фото: министр внутренних дел Денис Монастырский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

На территориях Украины, где не ведутся боевые действия, отменять комендантский час пока не будут, поскольку существует все еще угроза опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Дениса Монастырского в эфире телемарафона.

"Я думаю, что еще рано говорить о полной отмене комендантского часа на определенных территориях, где не ведутся боевые действия, потому что есть еще довольно велика опасность", - заявил Монастырский.

Он также отметил, что некоторые области, которые находятся ближе к зоне проведения боевых действий, самостоятельно установили продленный комендантский час, и это абсолютно обосновано.

"Время показывает, что комендантский час оправдал себя. Он позволяет избежать проникновения диверсионных групп на территории, в том числе центральных и западных областей Украины. Поэтому мое личное видение, что нам еще предстоит определенное время жить с комендантским часом", - отметил глава МВД.

Монастырский подчеркнул, что Украина успешно прошла 8-9 мая. В МВД понимали, что в эти дни могли быть и провокации, и нападения диверсантов, поэтому все правоохранители работали в усиленном режиме.

Напомним, в Днепропетровской области сократили комендантский час.

Кроме того, Ивано-Франковская область также приняла решение сократить комендантский час.

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Комендантский час Денис Монастырский
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