Рано говорить о полной отмене комендантского часа, - глава МВД

На территориях Украины, где не ведутся боевые действия, отменять комендантский час пока не будут, поскольку существует все еще угроза опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Дениса Монастырского в эфире телемарафона.

"Я думаю, что еще рано говорить о полной отмене комендантского часа на определенных территориях, где не ведутся боевые действия, потому что есть еще довольно велика опасность", - заявил Монастырский.

Он также отметил, что некоторые области, которые находятся ближе к зоне проведения боевых действий, самостоятельно установили продленный комендантский час, и это абсолютно обосновано.

"Время показывает, что комендантский час оправдал себя. Он позволяет избежать проникновения диверсионных групп на территории, в том числе центральных и западных областей Украины. Поэтому мое личное видение, что нам еще предстоит определенное время жить с комендантским часом", - отметил глава МВД.

Монастырский подчеркнул, что Украина успешно прошла 8-9 мая. В МВД понимали, что в эти дни могли быть и провокации, и нападения диверсантов, поэтому все правоохранители работали в усиленном режиме.