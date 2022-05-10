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Ивано-Франковская область сократила комендантский час

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Ивано-Франковская область, Вторник 10 мая 2022 10:06
Ивано-Франковская область сократила комендантский час Фото: Ивано-Франковская область сократила комендантский час (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 10 мая в Ивано-Франковской области изменили продолжительность комендантского часа. Он будет начинаться в 23:00 и действовать до 5:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ивано-Франковской ОВА Светлану Онищук в Telegram.

"Сегодня на очередном заседании оперативного регионального штаба приняли решение о смене комендантского времени. Отныне комендантский час на территории области продлится с 23:00 до 5:00", - написала она.

Напомним, что недавно продолжительность комендантского часа изменили и в Ровенской области.

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Ивано-Франковская область Комендантский час
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