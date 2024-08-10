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З ранку РФ активно атакує дронами людей в Херсоні, вже 6 постраждалих

Фото: з ранку РФ активно атакує дронами людей в Херсоні, вже 6 постраждалих (facebook.com/DSNSKHERSON)
Автор: Наталія Гурковська

З ранку, 10 серпня, РФ посилила атаки дронами Херсона. Вже постраждали шість людей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, ДСНС Херсонської області.

"Від самого ранку російські військові масовано атакують дронами мирних жителів у прибережних районах. На цю годину маємо вже 6 постраждалих", - розповів голова ОВА.

Під ворожий удар потрапляють люди, які знаходяться на зупинках громадського транспорту, поблизу магазинів. 

Зокрема, як розповіли рятувальники, росіяни скинули вибухівку з дрону в одному з районів Херсону.

"На місці влучання було травмовано двох людей та пошкоджено легковий автомобіль", - додали у ДСНС.

 

 

Обстріли Херсона та області

Російські війська постійно такують дронами Херсон та правобережжя області. До того ж під удар потрапляють і поліцейські, рятувальники, бригади медиків.

Зазначимо, що під Херсоном через обстріл РФ почалася масштабна пожежа 10 серпня. Проблема в тому, що ділянки, де вирує вогонь, можуть бути ще не розміновані.

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