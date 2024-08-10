З ранку РФ активно атакує дронами людей в Херсоні, вже 6 постраждалих

"Від самого ранку російські військові масовано атакують дронами мирних жителів у прибережних районах. На цю годину маємо вже 6 постраждалих", - розповів голова ОВА.

Під ворожий удар потрапляють люди, які знаходяться на зупинках громадського транспорту, поблизу магазинів.

Зокрема, як розповіли рятувальники, росіяни скинули вибухівку з дрону в одному з районів Херсону.

"На місці влучання було травмовано двох людей та пошкоджено легковий автомобіль", - додали у ДСНС.