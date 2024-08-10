С утра РФ активно атакует дронами людей в Херсоне, уже 6 пострадавших

С утра, 10 августа, РФ усилила атаки дронами Херсона. Уже пострадали шесть людей.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, ГСЧС Херсонской области.
"С самого утра российские военные массированно атакуют дронами мирных жителей в прибрежных районах. К настоящему времени уже 6 пострадавших", - рассказал глава ОВА.
Под вражеский удар попадают люди, находящиеся на остановках общественного транспорта, вблизи магазинов.
В частности, как рассказали спасатели, россияне сбросили взрывчатку с дрона в одном из районов Херсона.
"На месте попадания были травмированы два человека и поврежден легковой автомобиль", - добавили в ГСЧС.
Российские войска постоянно такуют дронами Херсон и правобережье области. Причем под удар попадают и полицейские, спасатели, бригады медиков.
Отметим, что под Херсоном из-за обстрела РФ начался масштабный пожар 10 августа. Проблема в том, что участки, где бушует огонь, могут быть еще не разминированы.
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