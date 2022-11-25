Ранковий удар по Запоріжжю: влада показала наслідки обстрілу (фото)

Російські війська вранці 25 листопада обстріляли Запоріжжя, вдаривши по цивільній інфарструктурі міста. Внаслідок чого руйнування зазнали лікарні та СТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.
Вранці ворог атакував передмістя Запоріжжя. Ракети окупантів упали поряд із лікарнею. На щастя, люди не постраждали, а от лікарня зазнала пошкоджень.
Після цієї атаки росіяни завдали ударів по місцевому СТО, зруйнувавши його повністю.
Нагадаємо, вчора ввечері у Запоріжжі прогриміли вибухи. Як повідомив секретар Запорізької міськради, попередньо, у місті прильотів не зафіксовано.
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