Утренний удар по Запорожью: власти показали последствия обстрела (фото)

Российские войска утром 25 ноября обстреляли Запорожье, ударив по гражданской инфарструктуре города. Вследствие чего разрушениям подверглись больница и СТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха.
Утром враг атаковал пригород Запорожья. Ракеты оккупантов упали рядом с больницей. К счастью, люди не пострадали, а вот больница получила повреждения.
После этой атаки россияне нанесли удары по местному СТО, разрушив его полностью.
Напомним, вчера вечером в Запорожье прогремели взрывы. Как сообщил секретарь Запорожского горсовета, предварительно, в городе прилетов не зафиксировано.
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