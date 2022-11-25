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Ранковий удар по Запоріжжю: влада показала наслідки обстрілу (фото)

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Запоріжжя, П'ятниця 25 листопада 2022 08:48
Ранковий удар по Запоріжжю: влада показала наслідки обстрілу (фото) Фото: російські війська вранці 25 листопада обстріляли Запоріжжя (t.me/starukhofficial)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська вранці 25 листопада обстріляли Запоріжжя, вдаривши по цивільній інфарструктурі міста. Внаслідок чого руйнування зазнали лікарні та СТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.

Вранці ворог атакував передмістя Запоріжжя. Ракети окупантів упали поряд із лікарнею. На щастя, люди не постраждали, а от лікарня зазнала пошкоджень.

Після цієї атаки росіяни завдали ударів по місцевому СТО, зруйнувавши його повністю.

Нагадаємо, вчора ввечері у Запоріжжі прогриміли вибухи. Як повідомив секретар Запорізької міськради, попередньо, у місті прильотів не зафіксовано.

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Війна в Україні ракетный удар Запоріжжя
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