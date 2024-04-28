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У Миколаєві пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Миколаїв, Неділя 28 квітня 2024 04:45
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У Миколаєві пролунали вибухи під час повітряної тривоги Фото: у Миколаєві пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Миколаєві пролунали вибухи у ніч проти 28 квітня під час повітряної тривоги, оголошеної через загрозу ворожої атаки із використанням ударних дронів типу "Шахед" або авіабомб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Миколаївського міського голову Олександра Сєнкевича.

"Вибухи у Миколаєві. Зʼясовуємо. Надам інформацію згодом", - йдеться в його публікації у Telegram.

Зазначимо, перед тим в командуванні Повітряних сил ЗСУ попередили про фіксацію групи дронів-камікадзе типу "Шахед" противника у небі над Миколаївською областю. В регіоні була оголошена повітряна тривога.

Крім того, військові закликали жителів Миколаєва перебувати в укриттях через загрозу ворожої атаки із застосуванням ударних безпілотників.

Разом з тим в Повітряних силах розповіли про фіксацію активності ворожої тактичної авіації на півдні України.

"Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!" - йшлося в оголошенні військових о 04:30.

Нічна повітряна атака РФ по Україні

Нагадаємо, перед тим російські окупанти запустили групу дронів-камікадзе увечері 27 квітня для завдання ударів по території України. У низці областей оголосили повітряну тривогу. Ворожі баражуючі боєприпаси маневрували кілька годин, долітали, зокрема, і на захід країни.

Так, про загрозу атаки "Шахедів" у Повітряних силах попереджали жителів Старокостянтинова Хмельницької області. Про відбій загрози через ударні безпілотники противника військові заявили о 03:54.

Тепер російські окупанти запустили нову групу "Шахедів" для повітряної атаки.

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