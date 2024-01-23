Ранковий обстріл по Україні: 5 жертв, мінімум 40 поранених

П’ятеро людей загинули, ще щонайменше 40 постраждали через масований обстріл України у вівторок, 23 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови МВС Ігоря Клименка.

"Рятувальники обстежують пошкоджені будівлі, розбирають завали. На місцях працюють психологи. Слідчі поліції ретельно фіксують злочини", - розповів він.

Київ

Внаслідок ракетного удару у столиці виникли кілька пожеж – у Святошинському, Солом’янському та Печерському районах. Одна людина загинула, є постраждалі цивільні. Пошкоджені дві багатоповерхівки, приватна будівля, автомобілі.

Київщина

Рятувальники працюють у Бучанському районі. Пошкоджені два багатоповерхові будинки, приватний будинок, господарчі споруди та автомобілі. Постраждали троє людей.

Дніпропетровська область

Внаслідок атаки по Павлограду одна людина загинула, одна - травмована.

Харків

Окупанти влучили у два багатоповерхові будинки. За попередніми даними, троє людей загинули, ще близько 30 постраждали.

Обстріл України

Російські війська влаштували масовану ракетну атаку по Україні 23 січня. Про вибухи та "прильоти" повідомлялося в Харкові, Києві та Павлграді. Зокрема, в Києві почалися пожежі припаркованих авто, будинків і квартир, в одній із них знайшли частину ракети, що не розірвалася. Наразі відомо про 18 постраждалих. Докладніше про наслідки атаки РФ – у матеріалі РБК-Україна.