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Ранковий обстріл Кривого Рогу: окупанти били "Іскандером"

Фото: росіяни вранці вдарили по Кривому Рогу ракетою "Іскандер" (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти використали балістичну ракету "Іскандер" для сьогоднішнього удару по Кривому Рогу, внаслідок якого постраждала одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула в Telegram.

"Сьогодні близько 5:30 ранку країна-терорист атакувала наше місто балістичною ракетою "Іскандер", - написав Вілкул.

Він зазначив, що за уточненою інформацією внаслідок атаки було пошкоджено 55 приватних будинків, 15 господарських будівель, у 24 багатоповерхівках частково вибито вікна. Також пошкоджено будівлю школи та вишу, кілька об'єктів комунальних підприємств та транспортної інфраструктури.

"Постраждав чоловік 1953 р.н., він отримав легкі поранення. Крім того, на місці 8-ми людям була надана фахівцями психологічна допомога", - додав Вілкул.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 22 серпня, вранці глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив про російський ракетний удар по Кривому Рогу.

Тоді він розповідав про пошкодження 20 будинків та лінії електропередач у місті.

 

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