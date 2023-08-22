Утренний обстрел Кривого Рога: оккупанты били "Искандером"

"Сегодня около 05:30 утра страна-террорист атаковала наш город баллистической ракетой "Искандер", - написал Вилкул.

Он отметил, что по уточненной информации в результате атаки было повреждено 55 частных домов, 15 хозяйственных построек, в 24 многоэтажках частично выбиты окна. Также повреждено здание школы и вуза, несколько объектов коммунальных предприятий и транспортной инфраструктуры.

"Пострадал мужчина 1953 г.р., он получил легкие ранения. Кроме того, на месте 8-ми людям была оказана специалистами психологическая помощь", - добавил Вилкул.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 22 августа, утром глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак заявил о российском ракетном ударе по Кривому Рогу.

Тогда он рассказывал о повреждении 20 домов и линии электропередач в городе.