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У Херсоні лунають гучні вибухи

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Херсон, Субота 25 лютого 2023 15:32
У Херсоні лунають гучні вибухи Фото: в Херсоні лунають гучні вибухи (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Херсоні вчергове за сьогодні повідомляють про вибухи. В місті досить "гучно".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"У Херсоні зараз гучно", - пишуть в мережі.

Офіційні джерела поки не повідомляють про ситуацію в місті. Зазначимо, що ранком Херсон теж чув вибухи.

Після чого стало відомо, що місто потрапило під артилерійський обстріл, а двоє працівників Херсонської обласної аварійно-рятувальної служби отримали поранення.

Додамо, що минулої доби російські окупанти 83 рази обстріляли Херсонську область, через що одна людина отримала поранення.

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Херсон Вибух
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