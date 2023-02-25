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Утренний обстрел Херсона: появились фото последствий

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Херсон, Суббота 25 февраля 2023 17:36
Утренний обстрел Херсона: появились фото последствий Фото: фото последствий обстрела Херсона (t.me/ermaka)
Автор: Татьяна Степанова

В субботу, 25 февраля, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон. В Офисе президента показали фото последствий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя ОП Андрея Ермака.

"Последствия обстрела Херсона, в результате которого пострадали три человека", - говорится в сообщении под фото.

Напомним, сегодня, 25 февраля, российские войска в очередной раз обстреляли Херсон. Из-за вражеской атаки ранения получили трое работников аварийно-спасательной службы.

Позже в Херсоне снова раздались взрывы.

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