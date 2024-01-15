Ранкові вибухи у Запоріжжі: в ОВА назвали причину

Причиною вибухів у Запоріжжі 15 січня стала робота ППО. Вдалося збити російський дрон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Юрія Малашка.
"Звуки вибухів, які могли чути жителі обласного центру близько 09:28 - робота підрозділів Сил оборони України по ворожому розвідувальному безпілотнику", - розповів він.
Голова ОВА зазначив, що ворожу ціль було знищено.
15 січня місцеві ЗМІ повідомили про вибухи у Запоріжжі. Мешканців попросили не ігнорувати звуки вибухів.
Нагадаємо, 8 січня російські окупанти обстріляли Запоріжжя. У місті прогриміли 5 вибухів, фіксувались "прильоти" по житлових районах, кілька людей зазнали поранень.
Крім того, російські війська авіабомбами накрили Оріхів Запорізької області 2 січня. Ударом було пошкоджено будинок, зруйновано цілий під'їзд. Пораненння отримала жінка.
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