Утренние взрывы в Запорожье: в ОВА назвали причину

Причиной взрывов в Запорожье 15 января стала работа ПВО. Удалось сбить российский дрон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Юрия Малашко.
"Звуки взрывов, которые могли слышать жители областного центра около 09:28 – работа подразделений Сил обороны Украины по враждебному разведывательному беспилотнику", - рассказал он.
Глава ОВА отметил, что враждебная цель была уничтожена.
15 января местные СМИ сообщили о взрывах в Запорожье. Жителей попросили не игнорировать звуки взрывов.
Напомним, 8 января российские оккупанты обстреляли Запорожье. В городе прогремели 5 взрывов, фиксировались "прилеты" по жилым районам, несколько человек получили ранения.
Кроме того, российские войска авиабомбами накрыли Орехов Запорожской области 2 января. Ударом был поврежден дом, разрушен целый подъезд. Ранения получила женщина.
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