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Утренние взрывы в Запорожье: в ОВА назвали причину

Фото: в Запорожье гремели взрывы 15 января (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Причиной взрывов в Запорожье 15 января стала работа ПВО. Удалось сбить российский дрон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Юрия Малашко.

"Звуки взрывов, которые могли слышать жители областного центра около 09:28 – работа подразделений Сил обороны Украины по враждебному разведывательному беспилотнику", - рассказал он.

Глава ОВА отметил, что враждебная цель была уничтожена.

Взрывы в Запорожье

15 января местные СМИ сообщили о взрывах в Запорожье. Жителей попросили не игнорировать звуки взрывов.

Напомним, 8 января российские оккупанты обстреляли Запорожье. В городе прогремели 5 взрывов, фиксировались "прилеты" по жилым районам, несколько человек получили ранения. 

Кроме того, российские войска авиабомбами накрыли Орехов Запорожской области 2 января. Ударом был поврежден дом, разрушен целый подъезд. Ранения получила женщина.

 

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Запорожьевибухи