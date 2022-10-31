UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ранкові удари по Україні коштували РФ 400-600 млн доларів, - Братчук

Фото: ранкові удари по Україні коштували РФ 400-600 млн доларів (twitter.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Ракетні удари по Україні 31 жовтня коштували Росії 400-600 мільйонів доларів. Це річний бюджет Новосибірська чи Єкатеринбурга.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спікера Одеської ОВА Сергія Братчука в Telegram.

"Сьогодні Росія запустила щонайменше 50 крилатих ракет Х-101 і Х-555, два види. Рахуємо, сьогодні в РФ витратили щонайменше від 400 до 600 мільйонів доларів. Підрахунок дуже простий - одна ракета Х-101 коштує 13 млн доларів, Х-555 - 7,5 млн доларів... Це всього лише річні бюджети таких міст, як Новосибірськ або Єкатеринбург - це третє і четверте міста в РФ (за площею - ред.)", - зазначив Братчук.

Нагадаємо, вранці 31 жовтня російські війська завдали масованих ударів по кількох містах України. Ціллю ворога стали об'єкти критичної інфраструктури. У зв'язку з чим деякі регіони зіткнулися з проблемами енерго- та водопостачання.

Всі подробиці ранкового масованого обстрілу з боку Росії - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніРосійська Федераціяракетный удар