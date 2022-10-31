RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Утренние удары по Украине обошлись РФ в 400-600 млн долларов, - Братчук

Фото: утренние удары по Украине обошлись РФ в 400-600 млн долларов (twitter.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Ракетные удары по Украине 31 октября обошлись России в 400-600 миллионов долларов. Это годовой бюджет Новосибирска или Екатеринбурга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера Одесской ОВА Сергея Братчука в Telegram.

"Сегодня Россия запустила по меньшей мере 50 крылатых ракет Х-101 и Х-555, два вида. Считаем, сегодня в РФ потратили по меньшей мере от 400 до 600 миллионов долларов. Подсчет очень простой - одна ракета Х-101 стоит 13 млн долларов, Х-555 - 7,5 млн долларов... Это всего-навсего годовые бюджеты таких городов, как Новосибирск или Екатеринбург - это третий и четвертый города в РФ (по площади - ред.)", - отметил Братчук.

Напомним, утром 31 октября российские войска нанесли массированные удары по нескольким городам Украины. Целью врага стали объекты критической инфраструктуры. В связи с чем некоторые регионы столкнулись с проблемами энерго- и водоснабжения.

Все подробности утреннего массированного обстрела со стороны России - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеРоссийская Федерацияракетный удар