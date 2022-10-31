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Утренние удары по Украине обошлись РФ в 400-600 млн долларов, - Братчук

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Понедельник 31 октября 2022 13:12
Утренние удары по Украине обошлись РФ в 400-600 млн долларов, - Братчук Фото: утренние удары по Украине обошлись РФ в 400-600 млн долларов (twitter.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Ракетные удары по Украине 31 октября обошлись России в 400-600 миллионов долларов. Это годовой бюджет Новосибирска или Екатеринбурга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера Одесской ОВА Сергея Братчука в Telegram.

"Сегодня Россия запустила по меньшей мере 50 крылатых ракет Х-101 и Х-555, два вида. Считаем, сегодня в РФ потратили по меньшей мере от 400 до 600 миллионов долларов. Подсчет очень простой - одна ракета Х-101 стоит 13 млн долларов, Х-555 - 7,5 млн долларов... Это всего-навсего годовые бюджеты таких городов, как Новосибирск или Екатеринбург - это третий и четвертый города в РФ (по площади - ред.)", - отметил Братчук.

Напомним, утром 31 октября российские войска нанесли массированные удары по нескольким городам Украины. Целью врага стали объекты критической инфраструктуры. В связи с чем некоторые регионы столкнулись с проблемами энерго- и водоснабжения.

Все подробности утреннего массированного обстрела со стороны России - читайте в материале РБК-Украина.

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