Утренние удары по Украине обошлись РФ в 400-600 млн долларов, - Братчук

Ракетные удары по Украине 31 октября обошлись России в 400-600 миллионов долларов. Это годовой бюджет Новосибирска или Екатеринбурга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера Одесской ОВА Сергея Братчука в Telegram .

"Сегодня Россия запустила по меньшей мере 50 крылатых ракет Х-101 и Х-555, два вида. Считаем, сегодня в РФ потратили по меньшей мере от 400 до 600 миллионов долларов. Подсчет очень простой - одна ракета Х-101 стоит 13 млн долларов, Х-555 - 7,5 млн долларов... Это всего-навсего годовые бюджеты таких городов, как Новосибирск или Екатеринбург - это третий и четвертый города в РФ (по площади - ред.)", - отметил Братчук.

Напомним, утром 31 октября российские войска нанесли массированные удары по нескольким городам Украины. Целью врага стали объекты критической инфраструктуры. В связи с чем некоторые регионы столкнулись с проблемами энерго- и водоснабжения.

Все подробности утреннего массированного обстрела со стороны России - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.