Ранкова "бавовна" у Маріуполі: вибухнула автівка одного з командирів окупантів

У понеділок, 27 березня, в Приморському районі Маріуполя підірвали автомобіль одного з командирів окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міську раду.
В Маріуполі о 8:07 ранку в районі ринку Бахчиванджи (Приморський район, проспект Будівельників) пролунав вибух. За попередньою інформацією, вибухнула автівка одного з командирів окупантів.
"Маріупольський спротив завдав удар в окупованому Маріуполі, підірвавши автівку одного з топ-військових. Подробиці згодом", - розповів мер Маріуполя Вадим Бойченко.
Як повідомлялось, у понеділок, 27 березня, в Маріуполі Донецької області та Мелітополі Запорізької області лунають вибухи.
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