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Утренние "хлопки" в Мариуполе: взорвался автомобиль одного из командиров оккупантов

Фото: в результате взрывов в Мариуполе было подорвано авто одного из командиров оккупантов (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В понедельник, 27 марта, в Приморском районе Мариуполя взорвали автомобиль одного из командиров оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский городской совет.

В Мариуполе в 8:07 утра в районе рынка Бахчиванджи (Приморский район, проспект Строителей) раздался взрыв. По предварительной информации, взорвался автомобиль одного из командиров оккупантов.

"Мариупольское сопротивление нанесло удар в оккупированном Мариуполе, взорвав автомобиль одного из топ-военных. Подробности позже", - рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Как сообщалось, в понедельник, 27 марта, в Мариуполе Донецкой области и Мелитополе Запорожской области раздаются взрывы.

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Мариупольвибухи