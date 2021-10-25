Поранили двох військових: група мігрантів з Білорусі намагалася прорватись до Польщі
На польсько-білоруському кордоні, група близько 60 мігрантів намагалася прорватися до Польщі. Внаслідок інциденту постраждали двоє військовослужбовців.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу міграційної служби Польщі.
Зазначається, що під час спроби пробратися, іноземці використовували палки й кидали каміння в польських прикордонників та військовослужбовців.
"Один із солдатів отримав удар гілкою по обличчю іноземцем, а інший - каменем по обличчю. Їх обох довелося доставити в лікарню в Білостоці. Їх життю нічого не загрожує, вони вже виписані з лікарні", - пише пресслужба.
Деякі з прикордонників також отримали легкі травми.
Зазначається, що серед мігрантів офіцери впізнали й білоруських солдатів у цивільному, які намагалися розрізати дротове огородження.