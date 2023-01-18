Стріляв у цивільних під Черніговом. Російському командиру виписали підозру
Офіс генпрокурора виписав підозру російському військовому за жорстоке поводження з цивільними під час окупації одного із сіл Чернігівської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ОГП.
Окупанту повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України).
Як встановило слідство, у березні 2022 року під час окупації села Пакуль Чернігівського району військовий окупаційної армії вистрілив у бік цивільних, які ховалися у підвалі. Внаслідок чого місцеві зазнали поранень.
Крім того, російський командир наказав обшукати одну з баз відпочинку в селі Андріївка. В результаті власнику бази завдано матеріальних збитків.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що правоохоронці ідентифікували "кадировця", який керував так званими "каральними рейдами" в Луганській області. Він разом з іншими окупантами залякував та катував мирних жителів.
Також СБУ ідентифікувала ФСБ-шника, який очолював "каральні рейди" росіян у Херсоні.
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