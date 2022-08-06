Раненый заместитель гауляйтера Новой Каховки умер по дороге в Крым

Раненый заместитель главы оккупационной администрации Виталий Гура умер во время того, как его пытались вывезти в Крым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram российского пропагандиста Юрия Котенка.

"Виталий Гура скончался во время транспортировки в Крым", - сообщил он.

Напомним, ранее сообщалось о покушении на Гуру. Его соседи слышали выстрелы, позже российские каналы опубликовали видео с места стрельбы, на котором были гильзы и следы крови.

До этого стало известно, что гауляйтер Херсона Владимир Сальдо находится в медикаментозной коме. Его уже вывезли в Москву.

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