Раненый заместитель гауляйтера Новой Каховки умер по дороге в Крым

Раненый заместитель главы оккупационной администрации Виталий Гура умер во время того, как его пытались вывезти в Крым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram российского пропагандиста Юрия Котенка.
"Виталий Гура скончался во время транспортировки в Крым", - сообщил он.
Официально смерть коллаборанта пока не подтверждена.
Напомним, ранее сообщалось о покушении на Гуру. Его соседи слышали выстрелы, позже российские каналы опубликовали видео с места стрельбы, на котором были гильзы и следы крови.
До этого стало известно, что гауляйтер Херсона Владимир Сальдо находится в медикаментозной коме. Его уже вывезли в Москву.
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