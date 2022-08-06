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Поранений заступник гауляйтера Нової Каховки помер дорогою до Криму

Фото: окупаційного чиновника Нової Каховки сьогодні застрелили (24tv ua)
Автор: Артем Горовенко

Поранений заступник голови окупаційної адміністрації Віталій Гура помер під час того, як його намагалися вивезти до Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram російського пропагандиста Юрія Котенка.

"Віталій Гура помер під час транспортування до Криму", - повідомив він.

Офіційно смерть колаборанта поки не підтверджена.

Оновлено від 17:15

Окупаційні органи заперечують смерть Гури.

"Знаходиться у лікарні у тяжкому стані, у реанімації. Смерть не підтверджуємо", - заявив заступник гауляйтера окупованої Херсонської області Кирило Стремоусов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про замах на Гуру. Його сусіди чули постріли, пізніше російські канали опублікували відео з місця стрілянини, на якому були гільзи і сліди крові.

До цього стало відомо, що гауляйтер Херсона Володимир Сальдо перебуває в медикаментозній комі. Його вже вивезли до Москви.

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Херсонская областьНовая Каховка