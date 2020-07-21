Раненый на Донбассе военный умер в больнице

В медицинском учреждении умер украинский военнослужащий Объединенных сил. Он сегодня получил осколочное ранение на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Военный был ранен в результате вражеских обстрелов в районе населенного пункта Павлополь.

"В общем, с начала суток в результате вражеских обстрелов один военнослужащий - погиб, еще один - получил ранения", - отметили в штабе.

Напомним, сегодня боевики три раза нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов были ранены двое военных.

Кроме того, за минувшие сутки на Донбассе за сутки погиб украинский военный, еще один получил ранение.